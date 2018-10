En av Spindelmannens mest populära fiender har fått en egen spinoff-film. Slutspurten mot premiären av "Venom" har dock kantats av fansens högljudda besvikelse – dels över den sänkta åldersgränsen i USA, från R-rating (17-årsgräns) till PG-13 (barn under 13 rekommenderas att gå med förälders sällskap), dels över att stjärnan Tom Hardy beklagat sig över bortklippta favoritscener.

Det är oklart huruvida det ena hör ihop med det andra. Men visst höjs ögonbrynen av att projektet så sent som i fjol såldes in med referenser till skräckfilmare som John Carpenter och David Cronenberg, för att nu i stället ha funnit sin ledstjärna i "The dark knight" – en film som enligt "Venom"-regissören Ruben Fleischer visar "hur långt man kan gå med en PG–13-gräns".