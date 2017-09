Superentreprenörer gäster i nya ”Hos Hedelius”

Patricia Hedelius är programledare i SvD:s nya videoformat där hon samtalar med svenska superentreprenörer. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

”Hos Hedelius” kommer bland annat att gästas av profiler som på ett eller annat sätt driver sitt företag annorlunda. Hit hör både framgångsrika entreprenörer och investerare som satsar på morgondagens företagsbyggande.

– Fenomenet med personliga varumärken och genomtänkta affärsidéer är ett sätt att driva affärer som vi tror kommer att växa framöver och som förtjänar att uppmärksammas, säger programledaren Patricia Hedelius.

I programmet medverkar bland andra Isabella Löwengrip, som gått från bloggare till bolagsbyggare och investerare, PR-drottningen Lili Assefa som skapat ett bolagsimperium inom kommunikation samt Andra Farhad, ”börshajen” som via både blogg och sociala medier blivit en av Sveriges hetaste traders.

Annons X

Först ut är dock Katrin Zytomierska som berättar om sin entreprenörsresa. Hennes första företag, ett skönhetsinstitut, slutade med platt fall, vilket gav henne insikt om svårigheten att leva upp till de krav som kan ställas från långivare och andra investerare.

– Jag gör gärna affärer med pengar jag har, är inte rädd för att investera det kapital jag har tjänat. Men jag kommer aldrig någonsin att låna mycket pengar igen, säger Katrin Zytomierska.

”Hos Hedelius” ger oss möjligheten att borra vidare i entreprenörskapets viktigaste frågor

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

SvD delar årligen ut entreprenörspriserna SvD Affärsbragd och Framtidens Entreprenör.

– ”Hos Hedelius” ger oss möjligheten att borra vidare i entreprenörskapets viktigaste frågor. Bland dessa finns drivkraft, ledarskap och vilka lärdomar man kan dra av både bra och dåliga beslut, säger Daniel Kederstedt, chef SvD Näringsliv.

”Hos Hedelius” har premiär under tisdagen, och är ett av flera nya videoformat som SvD lanserar under hösten. Ett annat är "Ekonomistudion”, ett nyhetsprogram i samarbete med Aftonbladet och som har premiär under nästa vecka.

”Ekonomistudion" kommer att sändas varje vardagsmorgon.