Två svenska filmer kommer att visas på filmfestivalen i Berlin. Det handlar om familjekomedin "Sune vs Sune", som tävlar i kategorin Generation K plus, för filmer riktade mot yngre barn, och dokumentären "Rekonstruktion Utøya" som visas utom tävlan i ungdomskategorin Generation 14 plus, enligt ett pressmeddelande från Svenska Filminstitutet.