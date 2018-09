Sundsvall firade 115 med seger: "Gött"

Idrottsföreningen Gif Sundsvall fyller 115 år den här säsongen. Och i hemmamötet med Sirius firade man det med att bjuda in över 1 000 ungdomar och före detta spelare i klubben. Bland annat tågade den här säsongens stora succéman i fotbollsallsvenskan Linus Hallenius in med Gif Sundsvalls tidigare meste målskytt i allsvenskan Cain Dotson, som Hallenius passerade just den här säsongen.