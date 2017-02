Sundhage: "Motståndarna har läst oss"

Målvakter: Hilda Carlén, Piteå, Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård.

Försvarare: Emma Berglund, Rosengård, Jessica Samuelsson, Linköping, Jonna Andersson, do, Magdalena Eriksson, do, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanne Gråhns, Kif Örebro, Linda Sembrant, Montpellier, Hanna Glas, Eskilstuna.

Mittfältare: Kosovare Asllani, Manchester City, Lisa Dahlkvist, Kif Örebro, Hanna Folkesson, Rosengård, Elin Rubensson, Göteborg, Lina Hurtig, Linköping, Caroline Seger, Lyon.

Anfallare: Stina Blackstenius, Montpellier, Pauline Hammarlund, Göteborg, Fridolina Rolfö, Bayern München, Lotta Schelin, Rosengård, Olivia Schough, Eskilstuna, Mimmi Larsson, do.