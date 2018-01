I refrängen till en av förra årets största hiphop-hits, rapparen Futures ”Mask off”, lyder det upprepade mantrat ”percocets, molly, percocets”. ”Percocet” är den amerikanska benämningen på en kraftigt smärtstillande medicin som utgörs av en blandning av oxikodon och paracetamol. Att rappare refererar till narkotikaklassade preparat är visserligen knappast någon nyhet, men att det under de senaste åren har blivit allt vanligare att rappa om receptbelagda, livsfarliga painkillers är en trend som genomsyrar allt från listtoppande storheter som Migos, till mindre fenomen som de dystopiska cloudrapparna i duon Suicideboys.

Ett utsålt Debaser är det andra stoppet på duons "Pre-world war III"-turné som ska ta bandet runt hela Europa. Dess publik är ung, med många vita kepsar och uppdragna hoodies, men kanske inte omedelbart identifierbar som en glasklar hiphop-publik. Liksom bandet har även publiken inslag av amerikansk punk, i såväl stil som attityd. Den förväntansfulla stämningen går att ta på, och från att bandet inleder med "Do you believe in God" och under hela spelningen är publiken extatiskt övertänd. Musiken är en explosiv blandning av bastyngd trap, electro och punk, med surrealistiskt skruvad rap för att ge en suggestiv effekt.