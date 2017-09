Lundahl & Seitl

Med det filmiska verket ”An elegy to the medium of film” av duon Lundahl & Seitl visar Accelerator för första gången upp sina kommande lokaler i Manne Siegbahnlaboratoriet. Enligt planerna ska det 1 400 kvadratmeter stora före detta fysiklaboratoriet byggas om och öppna som en ny utställningsplats under 2019.

Fram till dess är det tänkt att Accelerator ska visa två evenemang eller utställningar per år. Allra först ut på Accelerator är dock inte Lundahl & Seitl för redan förra hösten 2016 visades Tony Ourslers ”Influence Machine (2000–2002) på gräsmattan och i området utanför själva Accelerator.

På samma område kommer även Lundahl & Seitls andra verk ”Okänt moln på väg mot Stockholm” att kunna upplevas av den som laddat ned appen ”Unknown Cloud Caretaker” till sin mobiltelefon, och som sedan vid utsatt tillfälle befinner sig på platsen försedd med hörlurar för att kunna ta del av en vägledande röst och – vill jag tillägga – ett öppet sinne.

Lundahl & Seitls ”Okänt moln på väg mot Stockholm” kan upplevas i mobilen av den som laddat ned appen ”Unknown Cloud Caretaker” och sedan vid utsatt tillfälle befinner sig på plats. Foto: Julia Büki/Accelerator

Vid sidan av Bergianska trädgården är Accelerator Stockholms universitets andra så kallade särskilda inrättning, det vill säga en fristående enhet men med universitetet som huvudman. Att det är en del av universitet syns nu också tydligt i den byggplatsdoftande korridoren som är det första rum man som besökare möter efter att passerat den relativt oansenliga entrén ned till det gamla laboratoriet som ligger under markytan.

I mer eller mindre pampiga guldramar hänger här sex vitt skilda rektorsporträtt hämtade ur universitets egna samlingar. Hanna Paulis porträtt av Gerard De Geer (rektor 1902–1910) från 1924, Oscar Björks av Wilhelm Leche (1887–1890) från 1910 och Sven Ljungbergs av Dag Nordberg (1966–1974) utfört 1969. De är också alla tre exempel på hur en skicklig konstnär ändå lyckas sätta ett personligt avtryck i en övrigt hårt styrd genre vad det gäller form och uttryck. Det är även en tydlig signal om att man vill diskutera den egna historien och bearbeta det historiska och kunskapsmässiga arv som finns i de gamla laboratorielokalerna.

Vill man sedan som Accelerators konstnärliga ledare Richard Julin tydligt understryka hur många möjligheter en specifik plats, eller rättare sagt bilden av just den platsen rymmer, är förstås duon Lundahl & Seitl ett utmärkt val av såväl verk och konstnärer. Speciellt med tanke på hur Christer Lundahl och Marina Seitl sedan de presenterade sitt första gemensamma verk ”My voice shall now come from the other side of the room” (2006) hela tiden rört sig över disciplinära gränser, samtidigt som de i sina olika konstnärliga projekt på olika sätt alltid försökt utvidga det faktiska rummet.

Stillbild ur ”An Elegy to the Medium of Film”. Foto: Lundahl & Seitl

Seendet och perceptionsförmågan och hur det kan manipuleras eller styras för att skapa både yttre och inre bilder är därför något som de ständigt återkommer till i sina verk. Medvetandegörandet av den egna kroppen i rummet och dess förhållande till andra närvarande kroppar finns dessutom där som en av flera utgångspunkter.

Instruerande röster, ljudspår, taktil vägledning, suggestioner och en hel del interaktivitet från besökaren brukar vara några av de mest välbekanta beståndsdelarna i deras verk. Allt detta återfinns också i det drygt timslånga verk som man nu kan ta del av på Accelerator. Försedda med 3D-glasögon och hörlurar bjuder ”An Elegy to the Medium of Film” in sina betraktare till ett filmiskt collage bestående av material filmat i rummet vi befinner oss i tillsammans med återskapade filmscener och museimiljöer fyllda med bland annat renässansmålningar.

Delar av verket utspelar sig dessutom i ett mörker där det ibland som den ledsagande rösten säger är så mörkt att det inte spelar någon roll om man blundar eller tittar. I mörkret återskapas och blandas de nyss sedda bilderna med de bilder som vi redan tidigare samlat på oss i vår minnesbank på ett elegant sätt.



Martina Seitl och Christer Lundahl bildade Lundahl & Seitl 2003. Deras praktik inkluderar storskaliga projekt, workshops och seminarier, ofta i samarbete med andra discipliner. Foto: Niklas Björling/Accelerator