Ibland kan våra liv snudda vid urgamla myter. Vid stora ursprungliga berättelser om godhet och ondska eller mellanhavanden mellan väsen och människor. Det kan vara så banalt som att en kvinna bjuder hem en man. Efter en passionerad natt hävdar han sig vara Satan själv. Han tror inte på kärlek, bara på transaktioner. Hon är en vara som han köpt, men hon vägrar ta emot några pengar. Så blir människan ännu en gång spelplats för striden mellan ont och gott.

Zinnie Harris pjäs "How to hold your breath" fick svensk urpremiär med sin engelska titel på Göteborgs stadsteater förra året. "Hålla andan" kallas den nu på Dramaten där Lena Endres regi flyttar spelet från en lätt absurd, förhöjd realism till ett existentiellt mysteriespel. Harris skildrar en värld där allt bygger på att sälja och att köpa. En tillvaro där experter, som huvudrollen Dana, alltmer vill överföra en ton av intimitet från den privata sfären till den ekonomiska för att öka säljandet.