Vitt, vitt, vitt. Och en trio män som släpar sig genom en öken av is och solreflexer som studsar mellan snöflingor. Ännu några män som haft för avsikt att göra sig odödliga genom att övervinna själva naturen. Som är besatta av att lägga under sig jungfruligt orörd mark. Att få peta in sig själv mellan Skaparen och varat. Ett mycket manligt begär.

Den sanna historien om ingenjör Andrées luftfärd 1897 är som en roman av Jules Verne, fast med ett tragiskt slut. Ballongentusiasten Andrée tror sig ha kommit på ett sätt att bli först på Nordpolen, men har egentligen ingen kunskap om polarlandskapet. Deras resa blir en parodisk gest under en tid då manligt mod och nationalism hyllades.