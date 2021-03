Suezkanalen blockeras av jättefartyg – ”blir dyrt”

400 meter långt med över 20 000 containrar ombord. Fraktfartyget Ever Given, ett av de största fraktfartygen i världen, har sedan tisdagsmorgonen legat på sniskan i Suezkanalen – och blockerar all annan trafik.

Ever Given, som var på väg från Kina till Rotterdam i Nederländerna, ska enligt operatören Evergreen ha träffats av en ”oväntad kraftig vind”. Förutom att fartyget strandade i den södra änden av kanalen nära Egypten, ska även elektriciteten ombord ha slagits ut. En kö på uppemot hundra fartyg bildades efter stoppet enligt Bloomberg.