Nästan 90 procent av alla flickor och kvinnor i Sudan har genomgått könsstympning, enligt FN-siffror. Men nu förbjuds sedvänjan, i ett beslut som hyllas av människorättsaktivister.

"Sudan har verkligen gått in i en ny era för flickors rättigheter med kriminaliseringen av könsstympning. Vilken fantastisk dag för mina systrar och Afrikas framtid, twittrar Nimco Ali, grundare till koalitionen The Five Foundation som bekämpar könsstympning.