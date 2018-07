Sedan premiären 2015 har Broadwaymusikalen "Hamilton: An american musical" gått för utsålda hus och hyllats av såväl besökare som kritiker. Nu slåss Hollywoods filmstudios om distributionsrättigheterna till inspelningarna av två föreställningar under 2016, skriver The Guardian. Man räknar med att affären kommer att kosta minst 50 miljoner dollar, över 440 miljoner kronor.