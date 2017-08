Succébolaget som föll platt – skandalerna tar aldrig slut

Med rakat huvud och klädd i kostym försökte signaturen Crowhater hålla humöret uppe efter Fingerprint Cards stämma den 20 april i år.

Han gestikulerade i hotellbaren Heaven 23 med panoramautsikt över Göteborg. Som vanligt hade fingeravtrycksbolagets kärntrupp av aktieägare samlats bland klirrande glas, sugrör och matdoft.

En grupp stod runt Kråkan, som signaturen Crowhater också kallas, och lyssnade på när han ondgjorde sig över en journalist. Stämningen var tryckt, bolagets aktiekurs hade rasat.

Många köper Fingerprints aktie för att göra snabba affärer i värdepapperet och följer nästan allt som sägs och skrivs. Kråkan har fler än 9 000 följare på Twitter. Där, liksom på aktiechattar och på Facebook, yttrar han sig med pondus om fingeravtrycksföretaget.

En del av Fingerprints 77 000 aktieägare har trott på honom, hyllat honom, tackat honom.

Själv köpte han aktier redan 1998 och ett tag var hans post värd uppemot en kvarts miljard. Ändå började han med två tomma händer. Hans föräldrar kom till Sverige från Kroatien i slutet av 1960-talet.

Bolaget har gjort vissa ofantligt rika, medan de flesta aktieägare står på ett kraftigt minus.

Sitt smeknamn fick han då han tjänade sina första pengar som extraarbetare på ett glasbruk och bråkade med kråkorna som störde honom på rasterna.

Men tisdagen 22 augusti åtalade Ekobrottsmyndigheten honom för att ha manipulerat Fingerprints aktiekurs. Han ska ha lagt stora, falska ordrar.

Sedan tidigare är fem personer dömda för ekonomisk brottslighet med Fingerprints aktie och huvudägaren Johan Carlström står åtalad.

Historien om Fingerprints framfart är minst sagt halsbrytande.

Snilleblixten i Cannes

På en restaurang i Cannes under filmgalan, runt år 1980, fick uppfinnaren Bo Löfberg en snilleblixt, enligt boken Fingerprint – the story, av Karolina Palutko Macéus och Per Agerman. Tänk om man kunde använda ett fingeravtryck på kontokortet som legitimation?

Bo Löfberg hade gjort karriär i musik- och filmbranschen, men hans passion var uppfinningar.

Han tog patent på idén, men 1986 gick han bort i cancer, endast 64 år gammal. Idén blev dock ett bolag, som börsnoterades 1998.

Fingerprint gjorde främst dosor till kinesiska bankanställda som använde fingeravtryck för att logga in på datorerna. Men försäljningen tog aldrig fart och pengarna räckte inte.

Det hela var ett litet förhoppningsbolag och försvinnande få av dem slår igenom.

Men våren 2009 kom vändpunkten: Johan Carlström blev vd.

Fingerprints vägval

Johan Carlström var smart, målinriktad och orädd, ja ofta kaxig. Den storvuxne 46-åringen hade kort stubin och gillade dyra bilar.

Han kom från Östermalm i Stockholm och drevs av att bli rik. Han var dock extremt riskbenägen och hade mycket ömma tår.

Men Johan Carlström kunde branschen. Han hade 16 års erfarenhet av telekom och it.

Fingerprint skulle tillverka fingeravtrycksläsare för mobiltelefoner, slog Johan Carlström fast. Han var säker på att sådana skulle komma i framtiden. Hans entusiasm smittade och investerare stoppade in pengar.

Johan Carlström var visionär och ville inte leda Göteborgsbolagets dagliga arbete.

Själv var han så övertygad att han, enligt uppgift, skulle satsa nästan varenda krona han hade i Fingerprint. Ja, till och med belåna sig och belåna aktierna för att köpa ännu flera aktier. Liksom många andra aktieägare skulle han komma att handla friskt i aktien.

Johan Carlström var visionär och ville inte leda Göteborgsbolagets dagliga arbete utan jobbade så småningom från ett kontor vid Östermalmstorg i Stockholm.

Till sin hjälp hade han några nyckelpersoner. En av dem var den lugne och analytiske forskningschefen Pontus Jägemalm, som hade en doktorsexamen i fysik från Chalmers. Han höll ihop Göteborgskontoret och började utveckla en sensor för mobiltelefoner.

Det fanns två val. Antingen kunde Fingerprint tillverka areasensorer (touchsensorer) som man trycker fingret mot för att låsa upp mobilen. Eller också kunde bolaget göra billigare, enklare och mindre linjesensorer (swipesensorer) som man drar fingret över.

Fingerprint tillverkade redan areasensorer till de kinesiska bankerna, men att mobiltillverkarna skulle vilja ha en så stor dyr mojäng på mobilen trodde inte bolagets ledning. Det blev linjesensorer.

Apple gav Carlström rätt

Hösten 2010 ringde Johan Carlström runt till sina vänner och andra kontakter. Han behövde hjälp med att köpa huvudägarens, investmentbolaget Transferators, röststarka A-aktier.

Bland dem som nappade fanns Lars Söderfjell, som var aktiestrateg, och Urban Fagerstedt, som var chef för den svenska forskningen och utvecklingen på det kinesiska telekombolaget Huawei. Gruppen tog nu kontroll över bolaget.

Fingerprint lanserade en linjesensor för mobiltelefoner, men den slog inte igenom. Det märktes dock inte på de glättiga pressmeddelanden som Johan Carlström skickade ut.

Plötsligt stod det klart att världens ledande och trendigaste mobiltelefontillverkare ville ha en fingeravtrycksläsare.

Samtidigt briserade den första skandalen. Johan Carlström hade petat försäljningschefen och tillsatt Thomas Rex, som blev en nyckelperson.

Men den tidigare försäljningschefen hade fått vara kvar i bolaget. Och han läckte insiderinformation om Fingerprint till en granne på Särö söder om Göteborg. Våren 2012 greps de och dömdes till fängelse.

Men Johan Carlström fick snart annat att tänka på.

Sommaren 2012 köpte Apple Fingerprints huvudkonkurrent, Authentec. Plötsligt stod det klart att världens ledande och trendigaste mobiltelefontillverkare ville ha en fingeravtrycksläsare. Johan Carlström fick rätt. Fingeravtryck var framtiden.

Dessutom var det osannolikt att Apples konkurrenter skulle få köpa sensorer från Authentec, vilket var bra för Fingerprint.

Men Apple tog alla på sängen genom att lansera en mobil med en areasensor. Andra mobiltelefontillverkare hade varit inriktade på de billigare linjesensorerna. Nu kovände de. Fingerprint var tvunget att byta spår. Genombrottet fick skjutas på framtiden.

Kapplöpningen

Tidigt år 2013 kom ytterligare en nyckelperson in i Fingerprint. Norrbottningen Jörgen Lantto hade jobbat på Ericsson. Nu blev han teknikchef.

Jörgen Lantto var i mycket stockholmaren Johan Carlströms motsats. Nedtonad och lite långrandig.

Lantto skalade upp bolaget för att klara den framgång som ledningen, och många av aktieägarna, benhårt trodde skulle komma.

På Ericsson hade Jörgen Lantto sett hur bolaget ofta hade haft den bästa tekniken, men inte fått ut produkten innan andra bolag tagit marknaden. Slutsatsen var att Fingerprint måste bli först med en areasensor, efter Apple.

Under tiden kom en ny skandal. Någon skickade ut ett falskt pressmeddelande om att jätten Samsung skulle köpa Fingerprint för 4,2 miljarder. Fingerprints aktie rusade, men alla transaktioner makulerades senare. Polisutredningen lades ner.

I september 2014 blev Fingerprint först, efter Apple, med en areasensor. Fingerprint hade vunnit kapplöpningen.

En vecka senare kom den största skandalen.

Husrannsakan, åtal – och succé

Klockan 06.33 tisdagen den 9 september 2014 knackade det på dörren till Johan Carlströms rymliga lägenhet på Karlavägen i Stockholm. Utanför stod fyra kriminalinspektörer. Husrannsakan.

Datorer, mobiltelefoner, pärmar, plånbok togs i beslag. Johan Carlström fick följa med till Kronobergshäktet, som misstänkt för insiderbrott. Åklagaren hävdade att han handlat med aktier i Fingerprint på information som inte varit allmänt känd.

Ungefär samtidigt kom en av Fingerprints tidigare styrelseledamöter till häktet. Klockan 6.10 samma morgon hade två kriminalinspektörer knackat på hans dörr i Stockholm. Ytterligare två personer var misstänkta. Alla fyra åtalades.

(Sommaren 2017 fick alla utom Johan Carlström sina domar. Två av dem fick fängelse medan den tredje fick villkorlig dom och dagsböter.)

Jörgen Lantto tyckte att huvudägaren skulle twittra mindre.

I Fingerprint fick Jörgen Lantto ta över som vd. Och det var under hans chefskap som genombrottet äntligen kom, hösten 2015. Det året rusade aktien 1 500 procent.

Under tiden hade Johan Carlström inlett en fejd med Ekobrottsmyndigheten. På Twitter anklagade han bland annat sin åklagare för att i förväg ha läckt tillslaget mot honom och för att ”sannolikt” vara kriminell. Myndigheten anmälde Johan Carlström för förtal, men förundersökningen lades ner.

Johan Carlström twittrade dessutom om Fingerprint, vilket bidrog till att Stockholmsbörsen gav bolaget böter. Information måste gå ut till alla aktieägare samtidigt. Jörgen Lantto tyckte att huvudägaren skulle twittra mindre.

Sommaren 2016 fick Jörgen Lantto sparken. Fingerprint skulle ge sig in på smarta kort och sakernas internet, apparater som är uppkopplade. Och då hävdade Johan Carlström att det behövdes en annan vd.

Ny vd – nya skandaler

En Boråsfödd finlandssvensk civilingenjör klev in som ny vd. Den sportige Christian Fredrikson framhöll att han varit tillsammans med samma kvinna sedan han var 17 år.

Han kom från vd-jobbet för det finska it-säkerhetsföretaget F-Secure och hade tidigare jobbat på Nokia.

Liksom Carlström och Lantto drev han Göteborgsbolaget från Stockholm. Men snart ökade kunderna sin lageruppbyggnad och beställde färre fingertrycksläsare. I december 2016 skickade Christian Fredrikson ut en vinstvarning och aktien föll.

Samtidigt fortsatte skandalerna. Den 23 januari 2017 häktades två av huvudägarna, Johan Carlström och Lars Söderfjell, misstänkta för insiderbrott i samband med vinstvarningen. Johan Carlström häktades alltså för andra gången.

Nu ägde Johan Carlström alla maktaktier i Fingerprint.

För att alla misstankar skulle behandlas samtidigt sköts den planerade rättegången, som gällde de tidigare misstankarna, mot Johan Carlström upp.

Misstankarna mot Lars Söderfjell avskrevs snabbt. Men både han och Urban Fagerstedt sålde sina aktier i maktbolaget, som ägde alla Fingerprints röststarka A-aktier, till Johan Carlström. De ville slippa pr-risken.

Nu ägde Johan Carlström alla maktaktier i Fingerprint. Dessutom satt han i valberedningen som utser styrelsen.

Men i mars vinstvarnade vd Christian Fredrikson igen. Dessutom drog han tillbaka den första utdelning som Fingerprint hade tänkt ge aktieägarna. Aktien rasade mer än 30 procent på en dag.

Tryckt stämning

Aktieägarna minglade på en jättelik knallrosa matta medan de åt kycklingwraps och hallonmuffins före Fingerprints stämma i Göteborg den 20 april.

Vid det laget hade aktien fallit tillbaka till samma nivå som våren 2015, före det svindlande kurslyftet. Kaffedoften kunde inte lyfta den tryckta stämningen.

Tidigare hade många aktieägare varit närmast sektlika i sitt försvar av Johan Carlström, bolaget och aktien. Men under stämman var flera aktieägare öppet kritiska mot sin tidigare hjälte. Själv sa han ingenting.

Johan Carlström har i alla fall tidigare, enligt uppgift, varit miljardär, bland annat på grund av att ledningen fått optionsavtal om att köpa aktien till ett förmånligt pris.

Pengarna lägger 53-åringen bland annat på bilar: två Aston Martin, en Bentley Bentayga, en Porsche Cayenne och en Fiat 500.

Efter stämman tog Johan Carlström tåget hem till Stockholm i stället för att följa med kärntruppen av ägare till hotellbaren Heaven 23. Där höll i stället Kråkan hov.

Nu står båda åtalade.