Man ska aldrig underskatta den som vill något. Eller, för att citera McDonald’s-miljardären Ray Kroc: ”Inget är vanligare än begåvade män utan framgång”.

De som får representera tankefiguren i den här filmen är Mac och Dick McDonald, två bröder som lade grunden till den moderna snabbmatskulturen men som fick se sig blåsta på koncept och restaurang när de råkade korsa entreprenören Ray Krocs vägar. ”The founder” är således en ironisk titel – det Kroc gjorde var att kapitalisera på någon annans idé.

När filmen börjar är Kroc (Keaton) fortfarande bara en rundresande försäljare från Missouri. I bilen har han en maskin som kan spruta ur sig flera milkshakes på en gång, och den försöker han sälja in till landets bilrestauranger: ställen där man får sitt käk på en bricka som hakas fast vid fönstret. Publiken består övervägande av tonåringar som dräller runt och spelar musik, och det tar en halv evighet att få maten, men ingen har ännu kommit på hur man skulle kunna göra i stället. Så en dag hamnar Kroc på bröderna McDonalds restaurang i San Bernardino i Kalifornien. Den avviker från normen på tre sätt: kunden går själv upp till luckan och beställer, hen behöver inte vänta längre än en halvminut, och när maten kommer ligger den inte på bricka, utan i pappersförpackning.

Kroc vill inte bara in. Han vill ta över hela klabbet.

Inne i köket blir brödernas geni än mer uppenbart: de har minutiöst räknat ut hur personalen ska röra sig i lokalen för att mest effektivt få fram de perfekta burgarna, en nätt skapelse med två skivor gurka och en biff man trycker till exakt en gång. Kroc vill inte bara in. Han vill ta över hela klabbet och bygga landets största familjerestaurang – och för att göra det måste han helt enkelt ta McDonald’s från bröderna McDonald’s.

”The founder” följer filmtrenden med att skildra företagsjättar – tänk ”Steve Jobs” och ”The social network” – men med sitt 60-åriga perspektiv säger den också en del om den värld vi har i dag. Här finns förstås en del symboliska scener, skrivna med en samtida publiks tolkningsföreträde i åtanke, som när Dick McDonald (Nick Offerman i en fin roll) ryter till Kroc att han inte har ”något intresse av att delta i krass kommersialism, för sånt ägnar sig inte McDonald’s åt!”, eller när Krocs blivande hustru Joan frågar Kroc vilken hans favoritlåt är och han svarar att det är ”Pennies from heaven”.

På det stora hela är det dock en förvånansvärt subtil film, ingen hjältesaga men inte direkt motsatsen heller. Michael Keaton gestaltar Kroc med små gester, och gör honom varken sympatisk eller osympatisk utan ”bara” till en enveten, uppåtsträvande opportunist. En annan regissör hade säkert kunnat göra en argare, mer politiskt laddad skildring, men som språngbräda för publikens egna tankegångar om kapitalismens grundvalar funkar den ändå utmärkt. Och sitt för all del kvar under eftertexterna, som väver in en dokumentär snutt med den riktige Kroc.