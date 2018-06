Suárez fixade gruppseger till Uruguay

Den första halvleken av gruppfinalen mellan Uruguay och Ryssland blev helt avgörande. Barcelona-anfallaren Luis Suárez skruvade redan i tionde minuten in en lurig frispark i hörnet som Igor Akinfejev, rysk målvakt, stod och väntade i. Vänsterspringaren Diego Laxalt avfyrade sedan ett skott som via en styrning på Denis Tjersjev letade sig in till 2–0.