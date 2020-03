”Styr krispaketen bort från fossila ekonomin”

Coronaviruspandemin kommer inte i sig själv att vända den långsiktigt ökande trenden för globala utsläpp. Men regeringar runt om i världen annonserar nu flera ekonomiska stimulansåtgärder och krispaket, och de sätt som de används på kan påverka hur utsläppen utvecklas i framtiden. Det finns stora möjligheter att investera i strukturella förändringar som leder till minskade utsläpp efter den ekonomiska krisen, till exempel vidareutveckling av förnybar energi och ren teknik, investeringar som ger människor långsiktigt välstånd och ekonomisk säkerhet.

För första gången på elva år har Världshälsoorganisationen WHO förklarat att vi befinner oss i en pandemi som kräver akut och global krishantering. Coronaviruset har nu spridit sig till större delen av världen och drabbat miljontals människor. Flera länder har placerat hela sin befolkning i karantän, medan andra har rekommenderat människor att stanna hemma för att stoppa smittspridning. Företag stängs ner, stora event ställs in och börser rasar.

FN:s globala havskonferens som skulle kunna leda till ett Parisavtal för haven har skjutits upp och FN:s klimatpanel har ställt in flera viktiga möten och håller andra virtuellt. Förståeligt i denna kris, men vi kan inte glömma att även våra hav och vårt klimat befinner sig i en krissituation.

Coronakrisen utgör utan tvekan stora utmaningar för den globala ekonomin. Precis som i föregående kriser kommer de med lägst inkomst och otryggast anställning att drabbas först och värst. Nu sjösätts krispaket efter krispaket världen över. Fokus går till att försöka avvärja en djup lågkonjunktur och återföra den globala ekonomin till det normala så snabbt som möjligt. Men att fortsätta med status quo har hittills aldrig löst en global kris. Så låt oss försöka något nytt denna gång. Vid denna kritiska tidpunkt måste vi fråga om ”det normala” verkligen är dit vi vill. För det finns alternativ.