Godmorgon, midnatt!

Ensamheten. Den slår emot mig från boksidorna där en kvinna, inte längre ung men ung nog för att ibland – i kvällsljuset – passera som ung, vandrar gatorna, bebor hotellrummen, kalkylerat väljer ut barer för sin eftermiddagsdrink. Husen lutar sig över gatorna, slukar ljuset, hotar eller lovar något, oklart vad. Hon hoppas på glömska. På svalkande likgiltighet, att hennes ritualiserade ickeliv till sist ska sudda bort det förflutnas avtryck. Naturligtvis går det inte.

Jean Rhys skriver fram en rastlös monotoni, en lågintensiv desperation i febriga stycken prosa. En skriftens efterapande av den sortens planlösa vandrande runt i en stad som vill nöta ut sinnena, trampa känslorna veka. Det är både lättflytande och koncentrationskrävande, en fladdrande stil som tvingar fram en läsning uppmärksam på alla mikrovändningar och snabba sinnesskiftningar.

Jean Rhys är en pseudonym för Ella Gwendolyn Rees Williams. Hon levde mellan 1890 och 1979, banbrytande både som stilist och feminist, en inspirationskälla för många efterföljande generationer av skrivande kvinnor, i sin kompromisslöshet och exakta språkkänsla. Hon växte upp i Dominikanska Republiken och det koloniala Karibien med dess institutionaliserade rasism var spelplats för henne mest kända roman, ”Sargassohavet” från 1966.

I ”Godmorgon, midnatt!” från 1939 skildrar hon med sin skarpa blick maktstrukturerernas direkta påverkan på kroppar.

Romanens Sasha är en brittiska på återbesök i det Paris där hennes livs största tragedi inträffade, där en ung kvinnas dröm om lite frihet och lite kärlek krossade till något smutsigt och förödande. Hon hyr sig ett litet rum på ett litet hotell. Hon rör sig runt Quartier Latin och Montparnasse, bohemernas och konstnärernas kvarter. Men för henne, en ensam kvinna med ett oklart förflutet, är det ändå stängt och farligt. Hon har svårt att hitta en plats där hon kan sitta ner och för ett ögonblick sjunka ner i ett glas starkts lindrande dimma. Flanösen är alltid hemlös, aldrig fri som flanören.

Det är så lätt att än idag nicka igenkännande åt jakten efter en bar där en kvinna kan vara utan att dömas och föraktas. Ändå är det ett då som Jean Rhys beskriver, omständigheterna för en ensamstående kvinna på vift i Europa var trots allt andra 1939 jämfört med nu, reglerna strängare, murarna högre, ensamheten större.

Att kliva in i Sashas tillvaro genom Jean Rhys ord är att kliva in i ett intensivt närvarande nu.

Inledningen av romanen uppehåller sig vid irrandet, sökandet efter en vilopunkt, mitten dyker ner i det förflutnas smärtpunkt, slutet fokuserar på ett trevande, längtande men ångestfyllt möte med en man. En man som är som hon: ensam, beräknande och förtvivlad.

Att kliva in i Sashas tillvaro genom Jean Rhys ord är att kliva in i ett intensivt närvarande nu. Att känna dofterna på gatorna när regnet fallit, känna den råa luften mot kinderna när solen gått ner och det åter är kväll. Hon fångar med sådan exakthet de uppflammande stunderna av hopp. Ingivelsen att en ny hatt skulle kunna förändra, drömmen om en ny frisyr, en ny hårfärg, vilken betydelse den yttre maskeraden kan få när ett nytt jag behöver byggas på spillrorna av något som gått sönder. Blickarna från barägarna, viljan att smälta in och vreden mot kravet på att bli en snäll liten mus. Jean Rhys gör det så levande genom att hon följer så tätt intill sin Sasha, är lojal med hennes känsloväxlingar, hennes blick, hennes både hudlösa och kompromisslösa sätt att ta in och ta sig an världen.

Att följa Sasha kasta sig in i berusningen för att låta minnena, medvetandet och förhoppningarna trasas sönder, blandas till en sörja Pernod efter Pernod, konjak efter konjak. Sedan kravla sig ut innan det förgör en, stappla hem, hoppas på en ny dag, ny glömska. Det är hjärtskärande, sorgligt och vackert.