Efter förödmjukelsen – Trump byter fokus

Chef för den nya satsningen, kallad Vita husets innovationskontor, blir presidentens svärson och rådgivare Jared Kushner. Tanken är att idéer från näringslivet ska användas för att göra regeringsapparaten mer smidig och produktiv.

– Statsapparaten bör ledas som ett stort amerikanskt företag. Förhoppningen är att vi kan uppnå framgång och effektivitet för våra kunder, som är medborgarna, säger Kushner till tidningen The Washington Post.

Kushner, som är gift med Ivanka Trump, har liksom svärfar arbetat i fastighetsbranschen men även gett ut tidningen New York Observer. Han har beskrivits som en av de viktigaste arkitekterna bakom Trumps sociala mediestrategi, kunskap han skaffade sig genom kontakter i Silicon Valley. Även i det nya uppdraget ligger fokus på IT och teknologi. Bland andra Applechefen Tim Cook, Microsofts grundare Bill Gates samt Teslabossen Elon Musk uppges ha lovat att hjälpa till.

Satsningen offentliggörs under måndagen och ska bland annat ta sig an utmaningar som förbättrad sjukvård för USA:s krigsveteraner samt hur det utbredda narkotikamissbruket i nordöst ska bekämpas. Presidenten själv säger att han uppfyller ett vallöfte.

”Jag lovade det amerikanska folket resultat, att verka enligt min före schemat, under budgeten-mentalitet”, säger han i ett uttalande.

Trump behöver onekligen framstå som handlingskraftig efter fiaskot med försöket att riva upp och ersätta företrädaren Barack Obamas sjukförsäkringslag Affordable Care Act. I fredags, efter många dagars övertalningsförsök, stod det klart att Republikanerna inte hade tillräckligt med stöd för att få igenom sin nya sjukförsäkringslag i representanthuset – trots att partiet är i majoritet i kammaren. Det var bland annat de djupt konservativa partikamraterna i det så kallade frihetsutskottet som sade nej till lagförslaget, då de fann det för kostsamt och för likt Obamacare.

Bakslaget har resulterat i ifrågasättanden och kritiska skriverier och presidenten har de senaste dagarna hållit en okaraktäristiskt låg profil. I lördags skrev Trump dock på Twitter att Obamacare "kommer att explodera" och att "alla" då kommer att gå samman och "sätta ihop en storartad sjukvårdsplan för folket".

Trump och Republikanernas nästa mål blir nu att få igenom de skattesänkningar som utlovades under valrörelsen. Det kompliceras dock av att Obamacare med dess dyrbara subventioner blir kvar. De stora reformambitionerna, som innefattade sänkta skattesatser i stort och färre kryphål, kan nu komma att dras ner och landa i sänkt bolagsskatt och möjligen sänkt inkomstskatt, skriver The New York Times. Det skulle vara lättare att få igenom kongressen.

Stödet för Donald Trump Republikanen Donald Trump har låga popularitetssiffror för en nytillträdd president. I nuläget tycker 42,6 procent av hans landsmän att han gör ett bra jobb medan 51,9 procent är av motsatt åsikt, enligt en sammanställning av sju nationella mätningar.

38,8 procent anser att landet utvecklas i rätt riktning, medan 52,3 procent tycker att USA har slagit in på fel väg.

20,8 procent av amerikanerna tycker att kongressen gör att bra jobb. 64,5 procent gör tumme ner för de folkvalda.

Källa: Real Clear Politics sammanställning av aktuella mätningar