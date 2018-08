Glada nyheter, alla nattugglor. Ny forskning visar att du inte längre behöver ha dåligt samvete när du försover dig. Det visar snarare på att du är intelligentare, mer kreativ och lyckligare än andra.

Enligt författarna till studien Why nightowls are more intelligent är snoozknappen en relativt ny uppfinning som evolutionen inte hunnit förbereda oss för. Att trycka på snoozknappen innebär att man anpassat sig efter vårt nya sätt att leva och sova – och därför är lite smartare än alla andra.

Att ignorera alarmet för att istället lyssna till vad kroppen behöver innebär att man är mer trolig att följa sina drömmar och bättre på att hantera problem själv, skriver studieförfattarna Satoshi Kanazawa och Kaja Perina.

En liknande studie, utfärdad av University of Southampton, kunde dra samma slutsats. De kollade på den socioekonomiska situationen hos 1 229 personer i korrelation till deras sömnvanor. Forskarna såg att de som gick och la sig efter klockan elva på och vaknade efter åtta tjänade mer pengar och var lyckligare.

Med det sagt bör du inte unna dig en sovmorgon allt för ofta. Forskare rekommenderar vuxna att sova mellan sju och nio timmar för att behålla en hälsosam livsstil.