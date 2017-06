Studenter ifrågasätter Trumps klimatbeslut

Christie Schlabach och Connor Anfang studerar till sjuksköterska och marknadsföring på University of Wisconsin-Madison. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Jag vill att vårt lands ledare ska investera i framtiden, inte tvärtom. Beslutet representerar inte vad majoriteten av oss tycker, säger Christie Schlabach, som studerar till sjuksköterska, ilsket.

Tillsammans med vännen och marknadsföringsstudenten Connor Anfang är hon på väg in i studentkårens historiska lokal på University of Wisconsin-Madison. Båda har läst om det väntade beskedet men har ändå svårt att ta in presidentens budskap. De håller inte med Trump om att det globala klimatavtalet skadar USA:s ekonomi och drabbar arbetare.

– Det kostar säkert lite pengar, men är det något som ska prioriteras så är det miljön, säger Anfang.

Vid det direktsända tillkännagivandet i Vita husets trädgård sade Trump att USA först lämnar avtalet men sedan har för avsikt att försöka förhandla om villkoren för ett nytt deltagande – ett som är mer ”rättvist”. Om det lyckas är det toppen, om inte så är det också bra, sade presidenten. Uttalandet gör matematik- och statistikstudenten Vanessa Alwan upprörd.

– Det är ogenomtänkt och farligt. En effekt kan bli att andra länder också tänker själviskt och försöker ändra sina villkor, säger hon under en paus i pluggandet på ett kafé.

Alwan, som har familj i Mellanöstern och Grekland, säger att hon kommer att tänka igenom sin egen livsstil noga, att hon känner sig rädd när hon tänker på en framtid med ett mer extremt klimat.

– Det handlar inte bara om vädret, utan också om det stöd till utvecklingsländer som finns med i Parisavtalet.

En bit ifrån henne har Olive Sagapolu, som läser samhällskunskap med inriktning på hjälporganisationer, just avslutat en sen lunch. Han säger att Donald Trumps beslut signalerar att USA inte bryr sig om vad som sker i omvärlden.

– Det är chockerande. Vi har alla ett ansvar att ta hand om jorden. Men regeringen verkar mer intresserad av Trumps bästa, på kort sikt.

Reaktionerna är inte förvånande med tanke på att Wisconsins huvudstad Madison, där studenterna bor, är känt som ett liberalt, demokratiskt fäste. Och Demokraterna är kända för att sätta klimatinsatser högt på agendan, till skillnad från de flesta republikanska politiker som hellre vill fokusera på jobb och näringsliv.

Men vid valet i höstas röstade delstaten Wisconsin republikanskt för första gången sedan 1984 och här finns många republikaner. Trumpanhängare TT talat med hyllar presidentens beslut att kapa USA:s deltagande i Parisavtalet. De anser att avtalet kostar mycket pengar och att klimatarbete kan drivas på andra sätt, främst genom privata initiativ. Och för många verkar frågan inte vara särskilt viktig. Vissa ifrågasätter om klimatförändringarna ens äger rum och om människan ligger bakom dem – något en i princip enig forskarkår världen över slagit fast.