Mannen bakom löftet heter Micael Holmström. Han driver sedan ett par år tillbaka ett privat företag som utbildar systemutvecklare. Företaget – Academy – betalar för den intensiva utbildningen som pågår under dagar, kvällar och helger i tolv veckor. Under den tiden får studenterna Iika många timmars “kodtimmar” – 500 timmar – som studenterna på dataingenjörsutbildningen får under tre år på Kungliga Tekniska Högskolan.