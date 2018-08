Happy Socks-grundarna Mikael Söderlindh och Viktor Tell om LA-flytten, långfilmsdebuten och vikten av att alltid ha roligt.

Efter att ha sålt större delen av sitt strumpbolag – dessutom två gånger – för drygt 800 miljoner kronor lämnar nu Happy Socks-grundarna Mikael Söderlindh och Viktor Tell Sverige bakom sig och flyttar till Los Angeles med sina familjer. Där ska de bygga upp helt nytt kampanjkontor: "The rabbit hole".

– Precis som i Alice i Underlandet, vi bara trillar ner där och vet inte hur vi ska ta oss ut. Och hittar vi väl ut kanske ändå allt bara är en dröm?, försöker Mikael Söderlindh förtydliga.

Lite mer konkret handlar det om att göra bolaget mindre säsongskänsligt. Strumpor är ingen storsäljare på sommaren varför nya produkter som kalsonger och badbyxor redan lanserats.

– Vår dröm är att bygga ett starkt varumärke där vi i princip kan göra vad som helst. Som till exempel att öppna vårt eget Happy Hotel, säger Viktor Tell.

Happy Socks följer traditionen hos klassiska märken som Converse: lika populära hos rockstjärnor som unga, pensionärer och företagare. Mikael Söderlindh och Viktor Tell beskriver sitt entreprenörskap som något brett och folkligt som ska kunna omfattas av alla.

– Men jag gillar inte ordet ’kommersiell’, ofta används det på ett lite nedlåtande sätt, säger Mikael Söderlindh. Jag vill hellre använda ordet ’inkluderande’ för att beskriva det vi gör tillsammans. Allt handlar i grunden om det, att välkomna och inte stänga ute, utan sälja till den stora massan.

Just bristen på inkludering drev duon från början bort från Stockholm. Stan kändes liten och begränsad, alla umgicks i samma kretsar och bara de utvalda fick vara med. Vid det här laget hade de varit kompisar i tio år och ville bara bort från alltihop. Mikael Söderlindh hade varit med och byggt upp en eventbyrå och under åren köpt mark på Bali för att bygga hotell. Viktor Tell jobbade som illustratör och grafisk formgivare.

– Allt började egentligen med att vi ville skapa ett liv där vi kunde resa och ha kul, säger Viktor Tell.

Det var också då strumpidén dök upp. Mikael Söderlindh kunde stoppa in Balihotellet i startkapitalet och Viktor Tell tyckte att "då kan vi väl lika gärna passa på att sälja lite strumpor på stranden". Entré Happy Socks.

Mikael Söderlindh grundade Happy Socks tillsammans med Viktor Tell. Foto: Christopher Hunt

Bolaget, som precis fyller tio år, är idag en framgångssaga som bara fortsätter växa. Förra årets omsättning landade på 473 miljoner kronor med försäljning i runt 90 länder. Året dessförinnan var omsättningen lite över 300 miljoner kronor med ett resultat på 17 miljoner kronor. I år ligger den budgeterade omsättningen 830 miljoner kronor.

– Det verkar inte finnas något slut, vi bara fortsätter att växa, konstaterar Viktor Tell.

Dessutom har de båda grundarna längs vägen lyckats sälja bolaget. Två gånger. I den första affären 2014 sålde de halva bolaget för uppskattningsvis 100 miljoner kronor. I nästa affär 2017 sålde de 75 procent av bolaget för 725 miljoner kronor. Idag äger de 25 procent av Happy Socks och är precis lika taggade som förut att fortsätta. Båda numera med friare roller i bolaget.

Att fortsätta ha roligt är fortfarande deras grundläggande drivkraft (just nu håller de på att rekrytera en "chief happiness officer" till bolaget). Vilket också gjort att de startat flera andra bolag tillsammans, det senaste hette The Cords & Co och skulle frälsa världen med manchesterkläder. I slutet av juni begärdes bolaget i konkurs.

– Vi var helt rätt på trenden, men det blev för mycket kaos i bolaget vad gäller organisationen. Det är inte lätt att rekrytera en extern vd och tro att den personen ska brinna lika mycket för entreprenörskapet som vi gör, säger Mikael Söderlindh.

Ungefär 85 miljoner kronor av egna pengar hann de stoppa in i The Cords & Co och de öppnade sex butiker på bästa shoppinglägen i Stockholm, New York, London, Tokyo och Paris.

– Det tar tid att bygga upp ett varumärke. Under de första sju åren med Happy Socks höll vi knappt näsan över vattenytan vad gällde ekonomin. Vi växte hela tiden, men alla pengar vi drog in pumpade vi tillbaka i bolaget genom att anställa fler medarbetare.

Viktor Tell jobbade som illustratör och grafisk formgivare innan han grundade Happy Socks. Foto: Christopher Hunt

En annan gemensam satsning är bolaget Bounce som bygger upplevelseanläggningar baserade på studsmattor. Hittills har det lyckats betydligt bättre än satsningen på manchester.

– Första året vi öppnade hade Bounce 400 000 betalande besökare. Det gjorde oss till Stockholms tredje största besöksattraktion.

Dessutom avslöjar de att de har ett helt nytt projekt på gång: en långfilm.

– Det är en så sinnessjukt bra idé! säger Mikael Söderlindh som nu börjat göra pull-ups i en näraliggande takbjälke. Jag har alltid haft en hemlig dröm om att producera långfilm. Så när Viktor berättade om sin manusidé vid bordet på Chateau Marmont i Los Angeles signade vi ett avtal direkt på servetten!

Filmen är en svensk kärlekskomedi och ska ha premiär i slutet av nästa år.

Men herregud, tröttnar ni aldrig på varandra?

– Nä, vi känner varandra otroligt väl, tidigare reste vi uppemot 200 dagar och delade hotellrum med varandra. Vi är som ett gammalt strävsamt par som aldrig bråkar. Även om vi kan ha olika åsikter om saker och ting brukar det alltid sluta med att vi tycker precis likadant.

