Hon kommer in på scenen som ett yrväder en aprilafton, unga fröken Frida Uhl. Österrikiskan som om några år nästan ovilligt ska gifta sig med en viss August Strindberg, kulturman med mera. Hon är dotter till en tidningsmagnat och redan som tonåring börjar hon recensera teater – och möter alla stora män och kvinnor. När Strindberg friar är hon för väluppfostrad för att säga nej, och så går det som det går...

Anna Pettersson, chef på Strindbergs Intima teater, och skådespelaren Hanna Nygårds har skrivit en timslång scenisk blandning av biografi, skröna och moralitet om Frida Uhl som var svag för dramatiker – hon fick ett andra barn med Frank Wedekind. Frida Uhl lever ett äventyrligt liv under en föränderlig tid. Hon är gift med Strindberg under fyra år – då dottern Kerstin föds – men paret lever bara samman under drygt ett år. Man drar inte jämt, som alltid när Strindberg ska omsätta sina radikala idéer genom att leva dem övergår relationen till gräl.