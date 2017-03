Het debattfråga Foto: Charles Dharapak

Just nu pågår en intensiv strid i den amerikanska kongressen om det presidenten menar är avskaffandet av s k ObamaCare (hälso- och sjukvårdsförsäkringssystemet från 2010) och införandet av det som i medierna nu börjat kallas Trumpcare.

The Hill: President Trump issued a stern warning in a closed-door meeting with House Republicans on Tuesday, saying GOP lawmakers could lose their seats in 2018 if they fail to repeal and replace ObamaCare, multiple GOP sources said.

Presidenten har varnat republikanerna i representanthuset att de inte blir omvalda 2018 om de inte avskaffar och ersätter ObamaCare.

Timbros Johan Ingerö har i en förträffligt pedagogisk översikt på nättidskriften Smedjan förklarat vad som gäller i USA och hur det ser ut om man jämför med vår svenska ordning.

Den framställningen kan kompletteras med det som är problemet idag för republikanerna.

Ingerö berör frågan men det är två andra aspekter som jag tycker man måste lyfta fram för att förstå situationen idag:

Först och främst kan man diskutera hur reformen hanterades av president Obama och den demokratiska kongressmajoriteten då det begav sig. Det hade i teorin kunnat bli en bättre konstruerad reform, men efter valet i november 2008 bestämde kongressens republikaner att inte ingå någon som helst kompromiss med Obama/demokraterna.

Obama/demokraterna var ställda inför valet att det antingen inte skulle bli en reform alls för de många oförsäkrade eller att man skulle genomföra en lösning man redan då visste inte var optimal. Man valde det senare och resultatet är miljoner fler försäkrade. Obama har otaliga gånger framhållit för republikanerna att han är öppen för förbättringsförslag - ett budskap han f ö också framförde till Trump efter valet.

För det andra har republikaner ända sedan 2010 upprepat att ObamaCare skulle avskaffas och ersättas. Åtta år utan något konkret förslag - inklusive två presidentvalskampanjer. Men man har aldrig sagt med vad man ska ersätta ObamaCare och läget nu är som Ingerö skriver att det är svårt att förena olika delar av den republikanska maktapparaten med olika delar av de förslag som finns på bordet.

Trump som ju inte besitter någon sakpolitisk kunskap över huvud taget i någon fråga lovade i valrörelsen runt: ingen skulle få det sämre, alla skulle få det bättre och det skulle bli så mycket billigare för alla....

Där befinner sig republikanerna och presidenten idag.

Efter att i åtta år ha förtalat ObamaCare måste man komma upp med en ny reform som uppfyller Trumps vallöften. Inte helt lätt....