Striden om Raqqa närmar sig: ”Betyder inte att IS är borta”

Förstörelsen i Mosul. Foto: Felipe Dana/AP

Raqqa var en av de första städer som den sunniextremistiska jihadistgruppen IS tog kontroll över när de 2014 svepte över stora delar av Syrien och Irak. Sedan dess har Raqqa varit terrororganisationens de facto ”huvudstad”.

Strax efter att den irakiska armén i höstas meddelade att en större offensiv satts igång för att återta Iraks nästa största stad, Mosul, från jihadistgruppen, klargjordes det också att en större offensiv för att ta tillbaka Raqqa skulle inledas. Militäralliansen SDF (Syrian Democratic Forces), en sammanslutning av kurdiska och arabiska miliser, har med stöd av USA lyckats ta kontroll över merparten av områdena runt Raqqa och i juni nådde de stadens utkanter och gatustrider om staden har inletts.

Sedan dess har antalet civila som flyr staden ökat dramatiskt.

– De kommer ut väldigt svaga, törstiga och rädda, sade Sajjad Malik, representant för FN:s flyktingorgan i Syrien till Reuters i förra veckan.

Enligt Malik har striderna sedan förra året lett till att över 240 000 tvingats fly från olika delar av Raqqa-provinsen, de flesta av dem de senaste veckorna.

Vissa experter tror att det kommer att ta till årsskiftet, jag tror att det kommer gå fortare.

Jean-Marc Rickli, forskare vid King’s College i London och schweiziska Geneva Centre for Security Policy, berättar att SDF har varit tvungna att ta kontroll över områdena väster, norr och öster om Raqqa innan man kunnat gå in i staden. I söder stoppas man dock av att staden gränsar till floden Eufrat och där har IS fortfarande kontrollen.

Raqqa är en mycket mindre stad än Mosul och därför tror Rickli att det kommer att gå fortare att rensa ut IS än de nio månader det tog att återta Mosul i Irak.

– Vissa experter tror att det kommer att ta till årsskiftet, jag tror att det kommer gå fortare. Men poängen är att det så småningom kommer att lyckas rycka upp IS rötter från Raqqa, säger Jean-Marc Rickli till SvD.

Utöver Mosul och Raqqa har IS drivits tillbaka från stora delar av dess territorium men det betyder inte att man kan räkna ut gruppen, enligt Rickli.

– Den symboliska dimensionen av Raqqas och Mosuls fall är att kalifatet är över. Det fysiska kalifatet är borta, men det betyder inte att IS är borta. Långt från det.

Jean-Marc Rickli är också orolig för hur konflikten i Syrien kommer att utveckla sig även utan IS. Än så länge har parterna kunnat enas om målet att besegra IS, men när det uppnåtts så kommer frågan om vem som ska styra i området, och det är en fråga utan ett tydligt svar. SDF-styrkorna domineras av kurdiska grupper som inte nödvändigtvis kommer att ses som legitima av lokalbefolkningen i Raqqa. Kurdiska grupper har dock stärks under konflikten och gör anspråk på självbestämmande, men för Turkiet som gick in i konflikten i fjol är det det sista man vill se. Dessutom finns Bashar al-Assads regim och den syriska armén kvar i konflikten.

– Du har så många olika parter på marken med olika intressen att det nästan blir en omöjlig ekvation att lösa.