”Striden om Raqqa innebär ny fas i kriget”

En IS-flagga bränns upp i Raqqa. Foto: AP

I början av juni nådde styrkor från militäralliansen Syrian Democratic Forces (SDF), en sammanslutning av främst kurdisk men också arabisk milis, utkanterna av Raqqa, terrororganisationen Islamiska statens de facto huvudstad. Efter månader av strider hade man med hjälp av den USA-ledda koalitionen har men lyckats ta kontroll över områdena omking staden och började inleda slutstriden om kontrollen över staden.

Raqqa är betydligt mindre än Mosul i Irak som efter flera år under IS kontroll och flera månaders gatustrider åter stod under irakisk kontroll i början av juli, men det betyder inte att striden för staden kommer att bli lättare.

I Syrien har två saker introducerats genom konflikten. Det första är etniska spänningar mellan araber och kurder och det andra är sekteristiska spänningar mellan alawiter, sunnimuslimer och shiamuslimer.

Annons X

Lina Khatib, chef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid det brittiska institutet Chatham House, tror att striden om Raqqa kommer att ta relativt lång tid. Efter att ha förlorat nyckelstaden Mosul är Raqqa den enda högborg som IS har kvar och därför tror Lina Khatib att IS kommer kämpa extra hårt för att försvara det så kallade kalifatets huvudstad.

– Vi kan vänta oss att IS kommer att bjuda på ett hårt motstånd för att försöka försvara Raqqa, säger Lina Khatib.

Situationen görs också svårare av att styrkorna som slåss mot IS i Syrien inte är en nationell armé, som den som tog tillbaka Mosul. I Syrien har den USA-ledda internationella koalitionen ingen legitim regering att samarbeta med och har tvingats luta sig mot SDF. Men då SDF endast är en sammanslutning av milisgrupper är den mer begränsad i vad man kan uppnå på marken. Framförallt tror Khatib att SDF kan få svårt att behålla kontrollen över de områden man tar över.

– Detta är säkerligen något som IS kommer att försöka utnyttja för att återta områden som de sannolikt kommer att förlora när SDF avancerar.

Nyckelutmaningen är enligt Khatib att SDF domineras av kurdiska styrkor och Raqqa är ett område med en mestadels arabisk befolkning. Därför kan de kurdiska styrkorna få svårt att ses som legitima av lokalbefolkningen.

Men Khatib är också noga med att påpeka att den här typen av spänningar längs etniska linjer i Syrien faktiskt är något nytt som har fötts ur konflikten.

– I Syrien har två saker introducerats genom konflikten. Det första är etniska spänningar mellan araber och kurder och det andra är sekteristiska spänningar mellan alawiter, sunnimuslimer och shiamuslimer.

Till skillnad från Irak så fanns många av dess spänningar inte i Syrien innan krigets utbrott utan har kommit som effekt av IS framfart. Hon lägger till att det inte bara är IS fel utan hon tycker även att Assadregimen spelat en roll genom att under en lång tid låtit IS hållas eftersom de till en början mest attackerade rebellgrupper och inte regeringen. Men oavsett vilka som skapat sprickorna så kvarstår spänningarna även om IS tappar kontrollen över territoriet.

Dessutom tror Khatib att Raqqas fall inte på långa vägar betyder slutet för IS, en stor del av deras krigare kommer sannolikt att gå under jorden och fortsätta destabilisera Syrien genom terroraktiviteter.

– Befrielsen av Raqqa är början på en ny fas i kriget, inte början på slutet av konflikten.