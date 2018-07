Korsfararnas seger i Jerusalem för snart tusen år sedan inspirerade till nya fälttåg under hundratals år. I historien om västerländsk-muslimska relationer intar, föga förvånande, Jerusalems fall en lika viktig som dyster centralposition. Men hur stor betydelse ska vi tillskriva det första korståget? Har muslimer och kristna allt sedan dess legat i luven på varandra och krigat med ord och vapen? Under de senaste decennierna, med allt tal om ”Clash of civilizations”, framstår det som om den ömsesidiga fiendskapen har utgjort en röd, om än tidvis dold, tråd i global historia i ett millennium. Är det verkligen sant?