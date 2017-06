Strid väntar om nya lastbilsregler i EU

Foto: Tomas Oneborg

– Jag känner att den här diskussionen kommer att bli ganska dynamisk, säger EU:s transportkommissionär Violeta Bulc med ett snett leende efter att i dag ha lyssnat igenom vad medlemsländernas transportministrar tycker om hennes vägpaket.

Bulc lade i förra veckan fram sina förslag på nya regler för sociala villkor, körtider och rättigheter på lastbilsområdet – en minst sagt het potatis, som länge skapat rejält gnissel mellan EU-länderna.

Striden är framför allt en kamp mellan rika och fattiga medlemsländer, där låglöneländerna i öst inte vill inskränka sina chaufförers rätt att köra i övriga EU.

Bulc manar dock till samarbete.

– Det här är inte och borde inte vara en strid mellan öst och väst och syd och nord. Jag manar er att försöka hitta en gemensam hållning som inte bara stärker ett medlemsland eller en part utan som stärker hela EU. Alla tjänar på en sådan hållning, säger Bulc till transportministrarna i Luxemburg.

Vägpaketet innehåller åtta konkreta lagförslag, där mycket handlar om den så kallade cabotagetrafiken – de inrikeskörningar som utförs av en lastbil i ett annat EU-land än det egna. EU-kommissionen vill att all cabotagetrafik ska räknas som utstationering, vilket gör att chaufförerna i så fall har rätt till samma arbetsvillkor som gäller i det land de befinner sig i. Samtidigt vill dock Bulc också möjliggöra fler cabotagekörningar: obegränsat antal under en femdagarsperiod, i stället för tre stycken under sju dagar, som reglerna nu är.

Kommissionen vill även förhindra att chaufförer sover i lastbilen under sin lagstadgade "förlängda veckovila" (minst 45 timmars vila). I stället krävs att arbetsgivaren står för "duglig" inackordering under tiden. Å andra sidan ges möjlighet till chaufförerna att ta två korta veckovilor (minst 24 timmar) i rad, vilket i så fall kan tvinga flera av dem att ligga längre ute på vägarna.

Bland förslagen finns också åtgärder för att försvåra för "brevlådeföretag" – exempelvis i form av att åkare som är registrerade i ett land också måste kunna bevisa att de verkligen har verksamhet där, och inte bara utnyttjar billig arbetskraft för att köra i andra länder.

Kommissionen aviserar också att det längre fram kan bli tal om skärpta åtgärder även för mindre lastbilar (under 3,5 ton) efter farhågor om en växande låglönetrafik även på den sidan.