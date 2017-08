Strax spår högre tillväxt

"Under det andra kvartalet ökade försäljningen med 14 procent över samma period föregående år och 7,2 procent under den första halvan, efter ett plant första kvartal, och vi bibehåller momentum in i det tredje kvartalet", skriver vd i rapporten.

Bruttomarginalen uppgick till 27,9 (26,0) procent.

Koncernens resultat för halvåret uppgick till 2,2 miljoner euro (0,5) motsvarande 0:02 euro per aktie.

Annons X

Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 20,0 miljoner euro (15,3).

På rullande tolv månader uppgick tillväxten i försäljning till 10,8 procent och ebitda-tillväxten ökade 109 procent.

"Vi förväntar oss högre tillväxt 2017 jämfört med 2016 och STRAX skalbara affärsmodell förväntas uppnå en högre tillväxt i EBITDA jämfört med försäljningstillväxt", heter det.