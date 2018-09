Strateg: Investerarna undrar ju vad som händer

Investerarnas dom på valresultatet var under morgontimmarna lugn på måndagen. Stockholmsbörsens breda OMXS-index öppnade svagt nedåt men har under förmiddagen vänt uppåt och står vid 10-tiden på plus 0,2 procent.

– Vi har många utländska kunder som självfallet under vad som händer nu. Vi har ägnat morgonen åt att förklara det parlamentariska läget och informerat om processerna och om budgetarbetet som är en fråga att lösa senare i höst, säger Martin Guri i SvD:s Ekonomistudion som under måndagen framför allt kommer att hålla koll på svenska exportbolag i takt med hur kronan förändras.