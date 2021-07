Strannegård: ”Några talar om tystnadens tyranni”

Litteraturvetaren Harold Bloom skrev: ”Shakespeare will not make us better, and he will not make us worse, but he may teach us how to overhear ourselves when we talk to ourselves … he may teach us how to accept change in ourselves as in others, and perhaps even the final form of change.” Citatet kommer från Blooms bok ”The western canon” från 1994, och kan nog sägas gälla litteratur och konst i bredare mening. Vi blir kanske inte nödvändigtvis bättre människor, och heller inte sämre, av att dyka in i konstens och litteraturens världar. Men de kan lära oss vikten av reflektion: av att förstå oss själva och andra, av att se tillvaron ur någon annans perspektiv.