"Strängen"-singel släpps postumt

Född: 16 april 1976

Bakgrund: Var gitarrist i Hellacopters från 1999 till dess att bandet upplöstes 2008.

Sjöng också i banden Thunder Express och den svenska varianten Dundertåget, samt The Diamond Dogs.

Spelade även med Stefan Sundstörm på ett flertal skivor. Släppte 2013 soloalbumet "Solo".

Aktuellt: Singeln "Thriller" släpps postum under fredagen. Den 22 juni gör The Hellacopters en spelning på Debaser Strand till minnet av Robert Dahlqvist, där intäkterna ska gå till hans dotter.