Fraktfartyget Ever Given, som strandade i Suezkanalen i våras och stoppade stora delar av världshandeln, har under torsdagsmorgonen kommit till hamn i nederländska Rotterdam – mer än fyra månader efter att det fastnade.

Tanken är att fartyget ska ligga i Rotterdam fram till den 3 augusti, då det enligt hamnkontoret ska vidare till Felixtowe i England. Den 7 juli lämnade fartyget Egypten.