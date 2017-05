Kristian II:s utrensningar av politiska motståndare efter kröningen 1520 utgjorde, tillsammans med de samtida Stureätternas militanta högfrälse, medeltidens sista dödsryckningar i Sverige. Flera aktuella böcker återvänder till epokens politiska rävspel och dess mest karismatiska huvudpersoner.

Blodbadet i Stockholm 1520, detalj ur den så kallade Blodbadsplanschen från 1524.

Från att på 1970- och 1980-talen ha varit något av det mest förbjudna en politiskt korrekt svensk historiker kunde ägna sig åt har biografin återkommit, vunnit mark och segrat. Knappast ­någon historisk genre står sig idag lika starkt. Kollektivet har fått ge vika för den enskilda personligheten. Huruvida förändringen ska uppfattas som en gren på det individualistiska träd som förgrenat sig ­alltmer sedan ”satsa på dig själv”-attityden förpassade 68-vänsterns ideal till en temporär garderob må vara osagt. ­Under alla omständigheter är det ett faktum att också vi svenskar numera älskar att lyfta upp och analysera historiska individers bidrag till samhällsutvecklingen.

Då är det desto mer remarkabelt att tre svenska förlag nästan samtidigt publicerar var sin bok om historiska personer som levde under första hälften av 1500-talet och interagerade med varandra. Natur & Kultur ger ut ett verk om Kristian II, Santérus en bok om dennes fiende Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) och Norstedts en kollektivbiografi om medlemmarna av husen Sture.

Den mest läsvärda, och vetenskapligt mest gedigna, av de tre böckerna är den sistnämnda: Bo Erikssons ­”Sturarna. Makten, morden, missdåden”. Eriksson är en erfaren expert på området med flera böcker bakom sig, och han är väl orienterad både i sitt källmaterial och i sin forskningslitteratur. Boken inramas av Sturemorden 1567, en av de mest dramatiska händelserna i epokens svenska historia. Eriksson låter oss hela tiden vara med under de blodiga dagarna i Uppsala, med långa, djuplodande tillbakablickar genom de föregående två seklerna. Dramaturgin är både suggestiv och effektiv. Stundom är det omöjligt att lägga boken ifrån sig, även om man vet vad som kommer att ske, och i regel håller sig Eriksson till det historiskt verifierbara. Undantag finns, när han vill frambesvärja en närvarokänsla genom dramatiseringar av konkreta händelseförlopp, men generellt sett är vederhäftigheten stor.

Annons X

Bo Eriksson spårar och skildrar Stureätterna – det ­rörde sig om flera släkter som använde samma namn – genom medeltiden till stormaktstiden. Han liknar dem vid medlemmarna av den amerikanska Kennedy-klanen, en annan förmögen familj som svingade sig upp till samhällets högsta tinnar för att sedan detroniseras på olyckligast möjliga vis. Kombinationen av strålglans och tragik visar onekligen på beröringspunkter mellan släkterna, men den väsentligaste lärdom vi kan dra av Sturarnas 1500-talshistoria är en annan: de var de sista stora representanterna för den svenska senmedeltidens högfrälse, de militanta protagonister som karvade ut egna maktpositioner genom att manipulera allmogeopinioner, tillskansa sig jordagods och bedriva en opportunistisk politik i riksråd och på unionsmöten.

Sten Sture d ä:s intåg i Stockholm, målning av Georg von Rosen från 1864.

På 1400-talet och i början av 1500-talet blev först ”Sjöbladsätten” Sture och därefter ”Natt och Dag-ätten” Sture svenska mästare på denna machiavelliska härskarkonst, nordiska motsvarigheter till skrupelfria norditalienska signori inom husen Sforza, Gonzaga och Malatesta. Deras taktik var som gjord för det bräckliga, semirepublikanska statsskick som präglade Sverige sedan krigen mellan Karl Knutsson och Kristian I på 1450-talet rubbat Kalmar­unionens jämvikt mellan kungamakt, kyrka och frälse. Men den fungerade inte på Vasatiden. Både Gustav Vasa och Erik XIV var fullt på det klara med det latenta hot som Sturarna utgjorde, och de drog sig inte för att undanröja medlemmarna med skarprättarbila, hillebard och dolk om så befanns nödvändigt.

Bo Erikssons bok är både en god introduktion till övergången mellan medeltiden och tidigmodern tid i svensk historia och en spännande berättelse om en familjs uppgång och fall. Till dess få odiskutabla minusposter hör den obegripliga avsaknaden av register. Användbarheten av den här typen av facklitteratur försämras kraftigt när det inte går att söka på personer och orter. Däremot är boken försedd med en god, resonerande bibliografi.

Erik Peterssons ”Furste av Norden. Kristian Tyrann” är något så ovanligt som en stor svensk biografi om den mest utskällda – med rätta, skulle många säga – av våra gamla monarker, blodbadsorganisatören Kristian II. På samma sätt som Bo Eriksson låter Sturemorden bli både utgångspunkt och final på sin monografi har Petersson tagit avstamp och gjort avslut i händelserna i Stockholm i november 1520. Mellan dessa blodiga poler färdas vi genom Kristians liv från vaggan till graven: barn- och ungdomstid, krigiska och administrativa läroår i Sverige och Norge, förälskelsen i älskarinnan Dyveke, äktenskapet med den habsburgska prinsessan Elisabet (Isabella), regeringstid, exil, uppror och fängelsevistelse.

Kristian II (1481–1559), porträtt av Michel Sittow från 1515. Foto: Statens Museum for Kunst i Köpenhamn

Boken är påfallande välskriven, med en målande prosa som sveper in läsaren i en närmast skönlitterär narrativ rytm, samtidigt som Peterson gärna stannar upp och ­resonerar med läsaren om specifika forskningsproblem, som i fallet med Gustav Trolles roll. Den historiska genomgången är huvudsakligen av god halt, i synnerhet skildringen av historiska miljöer och den spända relationen mellan kungens föräldrar Hans och Kristina, ett ­äktenskap med stora doser otrohet och separationsbekymmer. Peterson gör dessutom fascinerande utvikningar om ämnen som sällan behandlats i våra historiska verk, till exempel om riksföreståndaren Svante Nilssons syfilis.

Det är ingen överdrift att kalla ”Furste av Norden” ett äreräddningsprojekt. Flertalet biografiförfattare blir ­sympatiskt inställda till sina objekt, och Petersson är ­inget undantag. På punkt efter punkt låter han Kristian II framstå som en regent som hade oturen att leva ett par sekler för tidigt. Stor vikt läggs vid kungens radikala lagstiftningsverksamhet i början av 1520-talet, som innebar en inskränkning av kyrkans och adelns privilegier och en förbättring av borgerskapets och böndernas situation – knappast för att Kristian ömmade om dessa grupper, men han prioriterade dem eftersom det underlättade för honom att stärka den kungliga maktställningen på de danska stormännens bekostnad. Det vill säga: Kristian hoppades att det skulle bli så. I själva verket gjorde de senare uppror, brände lagböckerna och störtade honom från tronen. När Kristian sökte ta tillbaka den på 1530-talet slutade det med förräderi och fängelse, eller rättare sagt en bekväm husarrest som varade ända till hans död år 1559.

Om boken har en svaghet är det olyckligtvis redogörelsen för det Kristian II blivit mest ökänd för, blodbaden i Sverige efter kröningen 1520. Observera pluralformen: det var flera blodbad, inte bara i Stockholm. Kungen genomförde utrensningar på många håll, till exempel i Nydala kloster i Småland, där termen ”tyrann” först kom att ­associeras med hans namn. Om detta skriver Erik Petersson förvånansvärt lite, och vad händelserna i Stockholm beträffar lägger han huvudskulden på Gustav Trolle. Enligt Peterssons tolkning ska ärkebiskopen ha ryckt med sig kungen i sin personliga hämnd och därvid framkallat en avrättningsorgie som Kristian förvisso bar huvud­ansvaret för men som förbleknar jämfört med allt det and­ra han uträttade under sitt knappa decennium som monark. Det verkligt graverande är att Petersson inte ­diskuterar oegentligheterna i Stockholms blodbad, till ­exempel den juridiskt sett ohållbara avrättningen av de två biskoparna. Detta drar ned intrycket av en i övrigt ­intressant bok.

Utan tvekan sämst i trion är Marie-Louise Flembergs bok om Sten Sture den yngres hustru Kristina Nilsdotter, som tillhörde den släkt som senare skulle kallas Gyllenstierna. ”Kristina Gyllenstierna. Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann” är slarvigt skriven, både vad beträffar formalia (till exempel släkt- och familjenamn) och sakuppgifter. Det är inte svårt att hitta fel, även grova dylika. Framför allt är boken inte vad den utger sig för att vara. Kristina Nilsdotter står visserligen i centrum för berättelsen, men våra uppgifter om henne är så fåtaliga att de inte kan ligga till grund för en biografi i ordets egentliga bemärkelse.

Kristina Gyllenstierna som staty vid Kungliga slottet i Stockholm. Foto: IBL

Boken är snarare en bristfällig översikt över 1510- och 1520-talens skandinaviska politik, med koncentrerande djupdykningar i ämnen som intresserar Flemberg, som Daljunkerns öde. Denne upprorsman, som med stor sannolikhet var identisk med Kristinas son Nils Stensson, misslyckades att resa dalbönderna till framgångsrik kamp mot Gustav Vasa och blev senare avrättad i Rostock. Hans historia spänner över 38 sidor, men Flemberg har inget nytt att tillföra utöver vad hon själv betecknar som sin ”konspiratoriska fantasi”. Som jämförelse kan nämnas att det som gör att man framför allt vill läsa om Kristina – hennes tappra försvar av Stockholms slott år 1520 – bara får breda ut sig över sex sidor, inräknat de sidor som handlar om kapitulationsförhandlingarna.

Vad som mer än något annat drar ned helhetsintrycket av Flembergs bok är hennes uraktlåtenhet att diskutera den kvinnliga politiska kulturen. Kristinas gärning varken problematiseras eller sätts in i ett sammanhang. Flemberg lyckas till och med osynliggöra de andra kvinnor under epoken som också de ledde slottsgarnisoner i krig, till exempel unionsdrottningen Kristina av Sachsen (som försvarade Stockholm 1501–02) och Anna Eriks­dotter (Bielke), som försvarade Kalmar slott 1520. Listan på mäktiga kvinnliga aktörer inom 1400- och 1500-talens politik kan göras lång, men Flemberg hoppar över dem – till skillnad från Bo Eriksson, som gör en uttrycklig poäng av deras verksamhet i ”Sturarna”. Enda gången Flembergs bok lyfter är när hon kommer in på Kristina Nilsdotters privata sidor, till exempel när hon skriver om bönboken, men allt sammantaget är detta långt ifrån tillräckligt för att fungera som grund för en biografi.