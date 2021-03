Torsdagens direktsändning från Konserthuset i Stockholm har som ambition att bjuda på en både rumslig och tidslig resa, och lyckas – åtminstone någorlunda. Rent geografiskt förflyttas vi från Söderhavet via Tennessee till Böhmen.

Uruppförandet av ”The ring of fire and love” av den finska tonsättaren Outi Tarkiainen inleder. Titeln syftar enligt kompositören på den så kallade eldring som kransar Stilla havet, det område på jorden där flest jordbävningar och vulkanutbrott inträffar, samt på den fysiska känslan av att föda barn. För att skildra detta i musik utnyttjar Tarkiainen orkesterns potential på ett mästerligt sätt – Kungliga Filharmonikerna briljerar under chefdirigent Sakari Oramo. Tarkiainens säkra och högst egna tonsättarröst minner här och var om tidig centraleuropeisk modernism och den tektoniska såväl som anatomiska spänningen blir påtaglig med hjälp av harpa, celesta, sordinerad trumpet och pulserande stråkar.