Stenhammars musik är sen, men det betyder inte att den kommer för sent. Den tankegången känner kanske någon läsare igen från recensionen av inledningskonserten under Konserthusets Stenhammarfestival. När vi kommer in på stråkkvartetterna är det sena något som stegras till ”sen stil” – ett begrepp Adorno formulerade när han skrev om Beethovens sena verk.

Sex kvartetter komponerade Stenhammar, tre timmar musik. För publiken blir det en färd från en 23-åring till den, förstås, sene Stenhammar. För en enda stråkgrupp skulle det däremot vara väl mastigt, så den fiffiga lösningen har blivit att bjuda in tre olika kvartetter.