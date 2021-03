Straffskatten höjs för fossildrivna bilar

Bensin- och dieseldrivna bilar som säljs efter den första april i år får höjd straffskatt under de tre första åren, efter riksdagens beslut på onsdagen, skriver Vi Bilägare.

Den så kallade maluskatten tas i dagsläget ut för bensin- eller dieseldrivna bilar, lätta bussar och lätta lastbilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Fordonen beskattas med 82 kronor per gram koldioxid upp till 140 gram, och efter det med 107 kronor per gram. Skatten tas ut under de tre första åren.