Det börjar inte särskilt bra. Yves Gangloff vänder sig bort och spänner blicken i en av mina reskamrater; inga journalister sa vi?

Under ett par sekunder överväger jag ­– sällskapets enda pennskaft –att tassa ut igen. Men så släpper Yves sitt skarpa uttryck och slår ut med händerna; jaja, förse er med glas!

Vi är i den sagolika byn Condrieu och besöker en mäkta skicklig vinmakare. Bland vinfyllda fat och vänner provar vi personliga viner från en man som flyttade till Rhône för kärlekens skull. En man som också förälskade sig i vinet, började odla och startade vad som idag är en vittomtalad vinegendom.

Kort sagt så är jag – journalisten – här för att ge välgjorda viner rättvisa. Jag vill fånga en inspirerande historia som ska få mina läsare att komma ännu närmare storheten kring bra vin.

Att ge liv åt historier är en lika lastgammal gren som en het potatis inom marknadsföring. Säljmässigt pratar vi Storytelling – ett verktyg som har fått stora företag att spendera miljoner på att skapa övertygande varumärken. Låt oss kika på varför berättelser, eller Storytelling, kan vara vinets viktigaste verktyg.

Ett seriöst vin är sprunget ur historia, natur, människor och risktagande.

Genom historien har såväl författare som filosofer och vetenskapsmän studerat olika dramaturgiska strukturer. Gustav Freytag var en av dem. Hans läror ledde till Freytags pyramid; en uppställning som visar de fem avgörande huvudkomponenterna i en fångande berättelse. Berättelsen börjar med en kort introduktion där hjälten och konflikten introduceras. Därefter väntar en komplikation, en höjdpunkt, en återförening och ett rungande avslut.

Vad betyder detta för vinet? För att bygga denna pyramid krävs en väl tilltagen dramaturgi. Det finns naturligt i vinet. Ett seriöst vin är sprunget ur historia, natur, människor och risktagande. Element som passar Fretaygs pyramid som handen i handsken.

Berättelsens utställande kan vara en spännande vinmakare som genom enastående viner (och kanske ett svårartat humör) uppnått rockstjärnestatus. Komplikationen kan vara allt ifrån hagelstormar och begärliga vinlusar till världskrig – svårigheter som eskalerar och mynnar ut i en höjdpunkt; minns ni haglet som knockade klocktornet i Paulliac och slet sönder vinrankor för en förmögenhet? Eller Champagne, som under århundradenas lopp förvandlats till en krigsskådeplats vilken fick självaste Churchill att utropa; remember gentlemen, it's not just France we're fighting for, it's Champagne!

När höjdpunkten nått sin klimax kommer återföreningen; historien vänder, det mesta löser sig och mynnar ut i en höjdpunkt; trots hagelstormar är den kvarvarande skörden guld värd. Och Champagne med sin gripande historia får ju varenda en att vilja dricka stjärnor.

Med berättelser ser jag vinbranschens möjlighet att – och då pratar jag inte ur det kommersiella perspektivet – ge vinet ett rättvist värde. Här kan vi nå ut med ihållande budskap kring vinets natur, personligheter, historia och kvalitet. Budskap som såväl kan ge ökat behag som förklara varför dåligt producerat vin inte är bra för varken vår eller naturens hälsa.

I en värld full av kommersiellt stylade viner och sekretess-stämplade innehållsförteckningar är det viktigare än någonsin att effektivt kunna förmedla vinets mörka och ljusa sidor. Då ser jag Storytelling som mitt och vinets starkaste vapen.