Siv Jensen

Att följa dansk politik via nätet är lätt för den intresserade. Där finns flera mycket goda informationskällor som t ex Berlingskes politiska översikt varje morgon.

Ledare

Att följa norsk politik på nätet är mycket svårare. Kanske är det någon läsare som har ett gott tips, men hittills har jag i hög grad förlitat mig på NRKs Politisk kvarter som ger en snabb översikt över aktuell norsk politisk debatt.

Idag ägnades programmet Fremskrittspartiet valutspel och diskussionen handlade mycket om huruvida det i Norge råder ”det svenska tillståndet” eller inte.

Utgångspunkten var Frp-partiledaren (och finansministern) Siv Jensens utspel som beskrivs så här på partiets hemsida:

Vi har også foreslått at terrorstøtte skal straffes med tap av statsborgerskap, styrket innsatsen mot radikalisering og skjerpet passloven for å stanse fremmedkrigere, sier hun, og legger til:

– En rekke hendelser det siste året forteller om behov for en ny kurs med tøffere tiltak mot terror på flere områder. Skal folk flest fortsette å leve sine liv i trygghet, må vi handle.

Fremskrittspartiet vil gjøre Norge tryggere med flere tiltak mot terror. Jensen forteller at partiet går til valg på fem konkrete tiltak som skal sikre det norske folks trygghet: Stoppe asylinnvandringen til Norge, innføre permanent grensekontroll, generell bevæpning av politiet, minimum ti års botid for statsborgerskap og overvåking og bekjempelse av radikaliserende aktivitet.

– Asylsystemet kan utnyttes, og vi må ha kontroll med hvem som kommer til landet. Derfor vil vi opprette asylmottak i utlandet slik at dem som kommer til Norge er sjekket før de ankommer. Det er viktig at norske myndigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig får avklart identiteten og historien til dem som kommer til landet, for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe kriminalitet og terror. Derfor vil FrP gjøre den midlertidige grensekontrollen permanent, og styrke kontrollen av hvem som oppholder seg i Norge, sier hun.

Jensen poengterer at bevæpnet politi kan redde mange menneskeliv.

– Når man diskuterer terror, har bevæpning utvilsomt en effekt. Vi støtter politiets eget ønske om bevæpning, og vil åpne for generell bevæpning i de politidistriktene som ser behov for dette. I tillegg vil vi gi PST og politiet økte ressurser til overvåking av radikale og ytterliggående miljøer. Vi vil også gjennomføre en gransking av innholdet som forkynnes i moskeer i Norge, sier hun.

Hun understreker at integrering er svært viktig i denne sammenhengen.

– Utenforskap dyrkes der integreringen er dårlig. Vi må integrere dem som har kommet hit, og for å få statsborgerskap må man bevise at man er integrert i det norske samfunnet. Vi vil teste språkkunnskap og samfunnskunnskap, i tillegg til å kreve troskapsløfte for å avklare om man er integrert nok, sier hun, og avslutter:

– Når man har avlagt et troskapsløfte om at man respekterer likestilling og et demokratisk styresett, er det mye vanskeligere å bli radikalisert, terrorist og å kjempe for sharialovgivning.

(PST är den norska motsvarigheten till Säpo,)

Det är val i september och uppenbart är detta en fråga som Frp tänker satsa hårt på.

I radioprogrammet ifrågasattes Frp-utspelet i mycket försiktiga ordalag av Unge Høyres vice ordförande Sandra Bruflot.

För några dagar sedan diskuterades i programmet frågan om oppositionspartiet Arbeiderpartiet slagit in på ett ”liberaliseringsspår i invandringspolitiken. Arbeiderpartiets Trond Giske gick till angrepp mot regeringspolitiken för att den leder till ökade klyftor. Høyres Trond Helleland bestred detta och ifrågasatte alltså Ap-linjen.

Man kan ana att detta är ett ämne som kommer att återkomma i valdebatten.