Storslam för "Rouge One" på publikgala

Empire hero award: Tom Hiddleston

Empire inspiration award: Luc Besson

Empire ledgend award: Patrick Stewart

Bästa manliga nykomling: Dave Johns för "Jag, Daniel Blake"

Bästa kvinnliga nykomling: Anya Taylor-Joy "The Witch"

Bästa sci-fi/fantasy: "Sju minuter efter midnatt"

Bästa komedi: "The greasy strangler"

Bästa skräck: "The witch"

Bästa thriller: "Jason Bourne"

Bästa brittiska film: "Jag, Daniel Blake"

Bästa manliga skådespelare: Eddie Redmayne för "Fantastiska vidunder"

Bästa kvinnliga skådespelare: Felicity Jones för "Rouge One"

Bästa film: "Rouge one: A star wars story"

Bästa tv-serie: The night manager

Bästa dokumentär: "Supersonic"

Bästa manus: "Deadpool"

Bästa animerade film: "Hitta Doris"

Bästa filmmusik: "La la land"

Bästa kostym: "Fantastiska vidunder"

Bästa smink och hår: "Fantastiska vidunder"

Bästa kortfilm: "Disney's inner workings"

Bästa produktionsdesign: "Fantastiska vidunder"

Bästa tv-spel: "Uncharted 4: A thief's end"