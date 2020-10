Mycket konsthistoria har skrivits innanför väggarna på Sturegatan 24. En gång låg här Galleri Burén som var ledande inom modern konst på 60- och 70-talen, innan William Aronowitsch tog över med sitt konstgalleri 1978. För tio år sedan flyttade det engelska auktionshuset Sotheby’s in i de Peter Celsing-inredda gallerilokalerna, men utställningarna är inte över för det. Idag lånas de ut till konstnärer som Sotheby’s vill uppmärksamma. I sam-arbete med Pelle Unger Gallery ställer man nu ut The Eye of Christo and Jeanne-Claude, en samling fotografier av Wolfgang Volz.

Den tyske fotografen har arbetat med konstnärsduon Christo och Jeanne-Claude sedan 1971. Volz verk finns representerade i flera Taschenböcker och utställningen visar fotografier från de mest kända Christoprojekten.