Det förlorade barnet : medelålder och åldrande

Berättelsen om ett liv består av bitar som inte passar ihop med varandra, men som tvingas på plats i något som i alla fall nästan ser ut som ett mönster. Elena Ferrantes fyra romaner om Elena Greco, kallad Lenú, och hennes väninna Lila Cerullo, med början i efterkrigstidens Neapel och sedan Lenús avstickare till Pisa och Florens och världen – medan Lila är deras barndomskvarter evigt och tvångsmässigt trogen – är som ett erkännande av att pusslet faktiskt aldrig riktigt går ihop. Livet alltför fullt av motsägelsefulla sidospår och förvirrande återvändsgränder.

Nu knyter hon ändå på något sätt ihop det hela, slutar där hon började. Med den äldre Lilas försvinnande från sitt hem i Neapel och Lenús beslut att börja skriva om henne och om deras sammantvinnade liv

Hon är romanernas jag-röst som berättar om barnen, männen och arbetet. Om det politiska kaoset i ett Italien som sargades svårt av sammandrabbningarna mellan fascister och röda under 60- och 70-talen och landade i korruption och politisk cynism. Om Neapel och om Lila, den briljanta väninnan som i intelligens överträffar alla men vars hjärna kvävs av brist på stimulans, och som istället lägger sin intellektuella kapacitet på att styra och manipulera sin närmaste omgivning. Ett myller av människor, händelse och relationer som just genom sin mångfald till sist blir en starkt berörande berättelse. På ett ställe i ”Det förlorade barnet” fascineras Lenú av Lilas sätt att prata och tänker: ”Jag borde skriva som hon talar, låta avgrunderna synas, bygga broar och inte avsluta dem, tvinga läsaren att stirra på strömmen ...”. Just det har Elena Ferrante åstadkommit. Vi stirrar på strömmen och kan inte titta bort.

I del fyra ligger mycket av fokus inledningsvis på den dödsdömda passionsaffär som Lenú ger sig in i med barndomsvännen Nino. Samme Nino som även Lila i sin ungdom varit djupt förälskad i. Lenú lämnar sin bildade borgerliga make Pietro, lever ut en dröm om en kärlek som föddes för många, många år sedan, sviker sina barn, trasslar till sitt liv, försummar sitt skrivande och landar till sist hemma i de gamla kvarteren i Neapel, granne med Lila.

Där, i Neapel, blir istället deras gemensamma kamp mot den lokala Camorrafamiljen Solaras åter akut. Alla intrasslade barndomsband, all röra som finns i ett fattigt kvarter i den kaotiska staden, lämnar Lenú i en mellanvärld, mellan sin nya, uppburna ställning som författare och intellektuell, och en av kvarterets nedtyngda kvinnor.

Hennes mor dör. Hon får ett nytt barn med Nino som strax sviker och försvinner ur hennes liv. Lila får också en dotter och har innan dess hunnit bygga upp en av stadens allra första dataföretag. Livet spretar och har sig, Elena Ferrante fångar så mycket hon bara kan av det i sina kupade händer. Hon skriver en detaljrik, frenetiskt flödande prosa som jagar läsaren fram genom vardagsbestyr, politiska analyser och komplexa relationer. Ibland får år passera nästan obemärkt men så dyker hon in i vissa skeenden och låter dem utveckla sig sida upp och sida ner.

Emellanåt blir detaljerna så många och beskrivningarna av händelseförlopp så invecklade och utdragna att man nästan tröttnar. Men bara nästan. Just när man börjat svikta i sitt förtroende för Ferrantes förmåga att vaska något ut det ständigt strömmande flödet av varande, slår hon till med en iakttagelse, en formulering, som kastar ett bländande ljus över all den röra vi just vadat genom. En röra som är noga utvald och spänd mellan polerna Lila och Lenú. Lilas genialitet och Lenús mer strävsamma begåvning, mellan dem kärlek, svartsjuka och ett symbiotiskt beroende.

Jag läser ”Det förlorade barnet” för andra gången, nu på svenska istället för i den engelska översättningen. Och inte bara Johanna Hedenbergs nära och känsliga svenska språkdräkt utan att också detta att veta hur det ska gå, att inte sköljas med av den virvlande intrigen, gör att romanens mångbottnade kvaliteter vecklar ut sig än mer. Hur Ferrante berättar en klassresa och ett feministiskt uppvaknande utan att skriva på näsan, hur hon stirrar så närgånget på sina romanfigurer att de blir komplexa, hur hon med skenbar lätthet skapar litteratur av ett liv utan att förenkla, det är storartat.