The first Monday in May

Betyg: 3 av 6

”Djävulen bär Prada” var ingen fantastisk film, men en sak lyckades den med: att ge världen ett permanent sug för Vogues beryktade chefredaktör Anna Wintour. Innan Meryl Streep gjorde sin tolkning var Wintour en doldis utanför modevärlden. En mäktig sådan, visserligen, men likafullt en doldis.

Nu, drygt tio år senare, är den pageklippta bossladyn centralgestalt i flera dokumentärer. Dels ”The September issue”, men också ”Bill Cunningham New York” och nu senast i Andrew Rossis ”The first Monday in May” som skildrar tillblivelsen av den årligen återkommande The Met Gala på The Metropolitan Museum of Art i New York, ett evenemang som museet gör i samarbete med Vogue för att samla in pengar. (”The Super bowl of fashion events”, brukar den kallas.)

Rossi har följt Wintour och museets intendenter under arbetet med 2015 års tema – Kina – och de utmaningar som följer med att förena konst och mode med pengar och kändiskultur.

Kameran dröjer lystet vid Wintour och hennes assistent.

Flera intressanta, högaktuella frågeställningar uppstår i processen: dels faran med kulturell appropriering när en västerländsk elit tar sig an gammal kinesisk kultur, dels tankar om det vettiga i att använda välgörenhet som finansieringsmodell för konst-och kulturlivet. Och är mode verkligen konst? Men Rossi väljer en stumt dokumenterande berättarform, lika intresserad av själva logistiken kring det kändistäta evenemanget som av det underliggande tankegodset, och faller tyvärr in i samma storögda skräckbeundran för Wintour som andra skildrare före honom.

Kameran dröjer lystet vid Wintour och hennes assistent medan de lägger kändispusslet. Kan man förbjuda gäster att prata i mobil under middagen? Hur stort entourage får Rihanna ha med sig? Vi har sett det förut. Och hur mycket skvaller- och divabiten än må kittla är det svårt att inte fantisera om den film det här kunde ha varit.