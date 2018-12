Med en långhårig, vitsig, muskulös superhjälte som kämpar mot en elak halvbror leder tankarna lätt mot "Thor". Till skillnad från Marvels åskgud har Arthur Curry (Jason Momoa), resultatet av en förbjuden romans mellan en mänsklig fyrvaktare och en undervattensdrottning, växt upp bland vanliga dödliga och saknar intresse för sitt kungarike – den sjunkna staden Atlantis. Tvärtom känner han bara hat. Detta efter att hans mor, som redan var trolovad med en kung, fördes tillbaka av monarkistiska soldater och offrades till ett mytomspunnet monster.

James Wan, hjärnan bakom skräcksuccérna "Saw", "Insidious" och "The conjuring", tar sig an DC Comics lätt utrotningshotade filmuniversum med överraskande djärvhet. Efter ett krystat Jules Verne-citat smäller han på med en smörig, plastikopererad prolog där en slät Nicole Kidman kysser sin lika släta kärlek (spelad av Temuera Morrison) mot en solnedgång som hämtad från omslaget till en Harlequinroman.