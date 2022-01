Inga tåg kan passera genom Halmstad sedan en godsvagn spårat ur i natt. Olyckan orsakar stopp i tågtrafiken mellan Halmstad C och Helsingborg C, och påverkar även tåg mellan Malmö och Göteborg under tisdagsmorgonen.

Enligt Trafikverkets prognos kan trafiken återupptas först klockan tio.