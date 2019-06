Rapparen Stormzy skrev historia under fredagen då han blev den första brittiska rapparen att toppa musikfestivalen Glastonbury som inleddes samma dag.

Den 25-årige artisten, som släppte sitt debutalbum för bara två år sedan, sade på scenen att "det här är den bästa kvällen i mitt liv". Halvvägs in i akten fick han sällskap av Coldplay-sångaren Chris Martin och de framförde "Blinded by your grace pt 1" tillsammans.