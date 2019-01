Stromen Jan drog under fredagen in över mellersta och norra delarna av landet. Under fredagsmorgonen hade SMHI utfärdat ett flertal klass 2-varningar för stormbyar i Härjedalsfjällen, Jämtlandsfjällen samt södra och norra Lapplandsfjällen.

På grund av den hård vinden har trafikverket beslutet att stänga Högakustenbron på E4 av, detta uppger SVT Nyheter Västernorrland.