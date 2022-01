Stormbyar i södra Sverige – färjor ställs in

I de inre delarna av södra Norrland väntas stormbyar på uppemot 27 meter per sekund under söndag kväll och under natten då det kommer blåsa som värst.

– Ett kraftigt vindband med stormbyar passerar över fjällen och rör sig sedan in över inlandet, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI till TT.