Stormare: Har jobbat i 30 år åt idioter

Peter Stormare inledde sin karriär som scenarbetare på Dramaten och gick scenskolan i Stockholm 1978–81. Då bytte han efternamn till Stormare från Storm, eftersom det fanns en annan skådespelare i Stockholm med samma namn.

Under sin tid på Dramaten arbetade han ofta med Ingmar Bergman och säger till TT att "pappa Ingmar" är den han lärt sig mest av under sina år i branschen.

1996 fick han sitt internationella genombrott i regibröderna Coens lågbudgetsuccé "Fargo" där hans rollfigur trycker ner Steve Buscemis dito i en flishugg.

Sedan dess har han bland annat varit med i "The big Lebowski", "Seinfeld", "Dancer in the dark", "Prison break" och svenska "Midnattssol".

Källa: Stiftelsen Ingmar Bergman, Imdb.com