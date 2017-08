Stormålvakten sadlar om

Victor Valdés slutar med fotbollen och ger sig in i tv-branschen. Arkivbild. Foto: Jon Super/AP/TT

Victor Valdés tackar för sig. Den 35-årige fotbollsmålvakten avslutar karriären, skriver tidningen Mundo Deportivo. Spanjoren, som gjorde över 400 matcher för Barcelona mellan 2002–2014, ska i stället ge sig in i tv-branschen. Enligt Mundo Deportivo kommer Valdés under hösten spela in ett program där han bland annat intervjuar tidigare lagkamrater.

Valdés sista klubbadress blev engelska Middlesbrough, som han lämnade tidigare i somras. På hans meritlista finns bland annat VM- och EM-guld, tre Champions League-segrar och inte mindre än sex spanska ligatitlar.